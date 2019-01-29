هكذا ورطت منى فاروق ” حماقي ومحمد رمضان وسعاد حسني ” في فضيحتها

القاهرة(صدى):

على خلفية الفيديو الإباحي الذي انتشر خلال الفترة الماضية ويجمع الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج بمخرج شهير، انتشرت الكثير من المعلومات عن ماضي الممثلة منى فاروق.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن علاقة منى فاروق بالفنان المصري محمد رمضان والمطرب محمد حماقي، معتبرين أنها تورطهم في السمعة السيئة بسبب الفيديو الفاضح.

وكانت منى فاروق، قد أعربت عن سعادتها بإشادة محمد حماقي بالدور الذي قدمته في مسلسلة ” ظل الرئيس ” خلال إحيائه أحد الأفراح التي كانت تحضرها، وقالت :” أسعدني جدًا ما قاله حماقي في الحفل، وهذه شهادة كبيرة بالنسبة لي وأعتز بها، ولم أتوقع أنه يعرفني ” .

وفيما يخص محمد رمضان، فقد انتشرت صورة تجمعهما يبدو أنها حديثه، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وعرضه للكثير من الانتقادات.

يذكر أن منى فاروق كانت قد أكدت أنها لن تقدم أدوار إغراء من أي نوع، مؤكدة أنها لا تحب أن يراها الجمهور في هذه الأدوار، فيما صرَّحت بأن مثلها الأعلى في التمثيل الممثلة الراحلة سعاد حسني.