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بالفيديو.. الاتفاق يفوز على الرائد

بالفيديو.. الاتفاق يفوز على الرائد
ماجد محمد(صدى):

فاز نادي الاتفاق، على نظيره الرائد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح كريستيان خوانكا أهداف المباراة مبكرًا في الدقيقة 9 من الشوط الأول، فيما عزَّز نفس اللاعب التقدم للاتفاق في الدقيقة 45+1 ، لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة للاتفاق.

وقلَّص محمد العمري الفارق بإحرازه هدفًا للرائد في الدقيقة 90+2، لتنتهي المباراة لصالح الاتفاق بثنائية مقابل هدف.

أصبح الاتفاق في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما ظلَّ الرائد في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.


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