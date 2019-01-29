زوجة تطلب الخلع بعد رفض الزوج رزق الله لهما
رفعت زوجة مصرية، دعوى خلع ضد زوجها بسبب مناداته بناتهما بأسماء ذكور.
وتفصيلًا، تقول منى (36 عامًا) إنها تزوجت 7 سنوات من رجل يبلغ 40 عامًا من العمر، ورزقهما الله بفتاتين، إلا أن زوجها أصبح يناديهن بأسماء ذكور لأنه كان يريد إنجاب ذكور.
وأوضحت منى: ” رزقني الله ببنتين وهذا لم يعجب زوجي وشاء الله أن أحمل للمرة الثالثة وعلمت أيضا أنها بنت وأخفيت عليه، لأنه هددني بأنه سيتزوج من أخرى لتنجب له مولودًا ذكرًا ويسجل باسمه أملاكه ” .
وأضافت: ” زوجي تسبب في مرض بناتي نفسيًا لأنه يناديهما بـ(عاطف ولطفي) حتى أمام الجميع، كما أنه يعاملهما بقسوة ويرفض الإنفاق عليهما ويوم ولادتي للابنة الثالثة وعندما علم بنوع المولود رفض دفع تكاليف الولادة ولم يسجل ابنتنا باسمه عقابا لي، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع عليه ” .
أبو محمد[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 8 ساعات
اصلا ياجاهل الرجل يحدد جنس المولود مو العكس بس وكل شي بيد رب العالمين بس الجهل مصيبة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 5 ساعات
صدقت يا اخ ابو محمد ، صح كلامك ,, لا فض فوك ,,
,, وكل شيءٍ بيد الله سبحانه ,,
ابو حسن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 ساعات
حسبي الله عليك حتى لو جاك عيال ممكن يجون زيك يا النفسية جاهل الله يشل اركانك حسبي الله ونعم الوكيل عليك وعلى اشكالك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 8 ساعات
عقله ماشي من هو حتى يعترض على خلق الله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 8 ساعات
عقله ماشي من هو حتى يعترض على خلق الله
ابوناصر[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 7 ساعات
يا جاهل هناك ناس تتمنى ان يرزقها الله بأي شئ بنت او ولد وجاي يا صطل تعترض على ما قسمه الله لك
على فكره البنات احن وارحم من العيال والبنات يفدن ابوهن بارواحهن اما الولد يبيع ابوه بقشر بصله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12358 ] نشر منذ 4 ساعات
مريض😣 الله لا يبلانا الله وش دخلها بآنجاب بنات كل شي من ربنا سبحانه❤