زوجة تطلب الخلع بعد رفض الزوج رزق الله لهما

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية، دعوى خلع ضد زوجها بسبب مناداته بناتهما بأسماء ذكور.

وتفصيلًا، تقول منى (36 عامًا) إنها تزوجت 7 سنوات من رجل يبلغ 40 عامًا من العمر، ورزقهما الله بفتاتين، إلا أن زوجها أصبح يناديهن بأسماء ذكور لأنه كان يريد إنجاب ذكور.

وأوضحت منى: ” رزقني الله ببنتين وهذا لم يعجب زوجي وشاء الله أن أحمل للمرة الثالثة وعلمت أيضا أنها بنت وأخفيت عليه، لأنه هددني بأنه سيتزوج من أخرى لتنجب له مولودًا ذكرًا ويسجل باسمه أملاكه ” .

وأضافت: ” زوجي تسبب في مرض بناتي نفسيًا لأنه يناديهما بـ(عاطف ولطفي) حتى أمام الجميع، كما أنه يعاملهما بقسوة ويرفض الإنفاق عليهما ويوم ولادتي للابنة الثالثة وعندما علم بنوع المولود رفض دفع تكاليف الولادة ولم يسجل ابنتنا باسمه عقابا لي، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع عليه ” .