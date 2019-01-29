مجموعة إيلاف تعلن عن 52 وظيفة إدارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للرجال، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في منطقة مكة المكرمة، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مقدم طعام (عدد 27 وظيفة.)

. محاسب الحسابات (للسعوديين.)

. موظف استقبال (عدد 10 وظائف/ للسعوديين.)

. مشرف أدوار (عدد 11 وظيفة.)

. مشرف التدبير المنزلي (للسعوديين.)

. مشرف صيانة (عدد وظيفتين.)

وللتقديم، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يناير 2019م ويستمر حتى تاريخ 28 أبريل 2019م، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .