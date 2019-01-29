هيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة تبادر بتقديم محاضرة عن الإسعافات الأولية للقيادات في القطاعين الحكومي والخاص

سعيد العجل(صدى):

اوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة الأستاذ / عبدالله بن أحمد أبو زيد أنه وتمشياً مع توجيهات معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور/ محمد بن عبدالله القاسم في التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في الجانب الصحي بادرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بتوجيه الدعوات للقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة في الأيام الماضية لحضور المحاضرة التعريفية بالهيئة التي نفذت اليوم الثلاثاء 23 جماد أول 1440هـ الموافق 29 يناير 2019م بالغرفة التجارية الصناعية بجدة برعاية سعادة مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور/ خالد بن سالم الحبشي وحضور سعادة نائب أمين عام غرفة جدة الأستاذ\مازن كتبيي وسعادة رئيس لجنة أصدقاء الهلال الأحمر الأستاذ / أحمد بن محمد الشيخة حيث بدأ الحفل بكلمة مقتضبة لكل منهم تم فيها الإشارة للدور الكبير والحيوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي وأهمية برامجه خاصة التي تعنى بسلامة المنشآت والأفراد متمثلة ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية بعدها تم عرض فيديو تقديمي عن تاريخ الهيئة منذ تأسيسها كجمعية خيرية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز طيب الله ثراه بموجب أمر سامي رقم رقم 3306 بتاريخ 2/3/1354 هـ ورسالتها السامية واهدافها ومهامها ومراحل تطورها من جميعة خيرية إلى أن أصبحت هيئة ومنظمة دولية بدعم من الدولة ، اضافة لعرض شامل عن برامج التدريب المتعلقة بالإسعافات الأولية مثل برنامج الانعاش القلبي الرئوي وبرنامج المستجيب الأول وبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية أحد البرامج الرائدة في المملكة .

وفي اطار ما تعيشه مملكتنا الحبيبة من تقدم ونقلة نوعية في كافة المجالات منها الاستفادة من التكنولوجيا والتقنية تم عرض التطبيق الخاص بخدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي ( تطبيق اسعفني ) ضمن المحاضرة وأهم مزاياه واهدافه في خطوة تهدف لتيسير التواصل مع مقدمي الخدمة الطبية الطارئة الإسعافية الطارئة وفق آليه مبسطه تتيح لجميع المستفيدين من الخدمة التعامل معه.

وأضاف أبو زيد أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تسعى بمواكبة التقدم في مجال طب الطوارئ والاسعاف امتداداً لبرامجها الهادفة لتدريب وتأهيل وصقل مهارات مقدمي الخدمة من منسوبيها من خلال برنامج الابتعاث واستكمالاً لمنظومة العمل الطبي الاسعافي والذي يعتبر المواطن والمقيم أحد حلقاته المهمة اعتنت الهيئة بهذا الجانب فاعتمدت برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية الموجه لكافة شرائح المجتمع رجالاً ونساءً كباراً وصغاراً لرفع مستوى الثقافة الصحية الطبية الإسعافية الطارئة بهدف التعامل مع الحالات الإسعافية قبل وصول سيارات الاسعاف لإيمانها بدور المجتمع الفاعل تحقيقاً لأسمى أهداف الهيئة في انقاذ الأرواح وعملاً بالآية الكريمة (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)التي اتخذته شعاراً لخدماتها الإنسانية سواء في مجال الإسعاف وطب الطوارئ في الداخل أو في مجال الإغاثة ومواجهة الكوارث في الخارج والتي دائما ما تبادر المملكة وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تقديم العون والمساعدة للمتضرين في كافة اصقاع المعمورة.

وتحقيقا للجانب التوعوي وبهدف التفاعل بشكل يتوافق مع متطلبات وحاجة المجتمع جاءت مبادرة الهيئة في عقد هذه المحاضرة التي لاقت استحسان الحضور واتت ثمارها في الوصول للأهداف المرجوة التي تصب أولاً وأخيراً في المصلحة العامة .