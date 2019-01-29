انطلاق المسابقة الوطنية للمهارات بمنطقة مكة المكرمة

عيد الحريتي(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب امير منطقة مكة المكرمة المسابقة الوطنية للمهارات، والتي تقام بالمعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية للبنات بمحافظة جدة يوم الاربعاء الموافق للرابع والعشرون من جمادى الاول للعام 1440 هـ، وتستمر لمدة يومين.

وثمن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد تشريف ورعاية سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة المسابقة، مؤكدا على ماتحظى به المؤسسة من اهتمام ودعم لامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان حفظهما الله، بقطاع التدريب التقني لتأهيل وتدريب شباب وشابات الوطن بكافة التخصصات التقنية والمهنية.

من جانبه عبر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ فيصل بن عقيل كدسه عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقه لتشريفه ورعايته للمسابقة­­­, مضيفآ انه سيشارك فيها أكثر من 190 شابا وشابة من جميع كليات ومعاهد المؤسسة وقطاعي التعليم العام والجامعي والقطاعات الاخرى بالمنطقة.

يذكر أن المسابقة تضم ثلاثة عشره مهارة وهي (التصميم الجرافيكي ، تقنية السيارات، ادارة نظم الشبكات، تصميم صفحات الانترنت، الحلول البرمجية للأعمال، الالكترونيات، اللحام، التبريد والتكييف، الرسم الهندسي الاوتوكاد، الاعمال الكهربائية، الأزياء ، تصفيف الشعر ، الأمن السيبراني)، وقد تم ولأول مره ادراج مهارة الامن السيبراني ضمن مهارات المسابقة، وذلك تأكيدآ للدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة بحماية الانظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية المعادية، ولما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030.