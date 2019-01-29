سواعد للإعاقة الحركية توقع اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك

نايف السالم(صدى):

وقعت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية بحضور مديرها التنفيذي خالد بن مسعود الهاجري, مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع آي دي بي للتعليم الخميس الماضي, لتقديم الدعم.

فيما يتعلق بإلحاق مبتعثي الجمعية بأرقى المؤسسات التعليمية والجامعات في الولايات المتحدة الإمريكية والمملكة المتحدة وكندا ونيوزلندا وايرلندا.

وتشمل مذكرة التفاهم على تلبية احتياجات مبتعثي جمعية سواعد للإعاقة الحركية بتنظيم ورش العمل وإجراء اختبارات الآيلتس لدى مراكز ولجان اختبارات تابعة لها أو في الأماكن التي تفضلها الجمعية.

وذلك بعد إجراء المفاوضات والترتيبات اللازمة وتقديم الخدمات فيما يتعلق بالبرامج والمشورة الطلابية وطلبات الالتحاق وعروض القبول وخطابات تأكيد القبول اللازمة لإجراءات التأشيرات.