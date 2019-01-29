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  • نشر : منذ 8 ساعات
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  • حوادث

العثور على جثة مواطن خرج متطوعا للبحث عن مفقودين في عرعر

العثور على جثة مواطن خرج متطوعا للبحث عن مفقودين في عرعر
علي القحطاني(صدى):

عثرت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، على جثة الشهيد سعود طلب الصقري، الذي خرج متطوعًا للبحث عن 4 أشخاص فقدوا في صحراء عرعر منذ الأحد الماضي.

ويذكر أنه تم العثور عليه من قبل والده بمساعدة الجهات الأمنية فجر هذا اليوم عند “ الساتر الحدودي ” شمال شرق عرعر بين السعودية والعراق، وتمت الصلاة عليه ظهر اليوم الثلاثاء، بجامع المغسلة.

وكان الدفاع المدني، قد عثر أمس على سيارة المواطن “ الصقري ” نوع باترول نيسان غارقة في شعيب عرعر.

وحذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 8 ساعات

اللهم إغفر له وأرحمه….
يستحق التكريم …

[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 6 ساعات

إي تكريم
الرجال توفى الله يرحمه
بعدين مثل هذي الامور تحتاج لتفكير وشخص متمكن وخبير باالمنطقة
الله سبحانه يقول
لاتلقوا بأيديكم في التهلكة.

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