بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، أن تعاود الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (المدينة المنورة- تبوك- حائل- القصيم- الجوف- الحدود الشمالية- الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.)
كما توقعت الهيئة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على (المدينة المنورة- الجوف- الحدود الشمالية- حائل- القصيم- حفر الباطن- القيصومة.)
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غدٍ الأربعاء 2019/01/30 في #المملكة#طقس_السعودية #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/RvIkBv89KI
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) January 29, 2019
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