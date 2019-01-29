بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، أن تعاود الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (المدينة المنورة- تبوك- حائل- القصيم- الجوف- الحدود الشمالية- الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.)

كما توقعت الهيئة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على (المدينة المنورة- الجوف- الحدود الشمالية- حائل- القصيم- حفر الباطن- القيصومة.)