بعد تقبيلها ” السنعوسي ” .. هيا الشعيبي: ” موتوا بغيظكم يا جهلة “

أميرة خالد(صدى):

ردت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها من قبل بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامها بتقبيل الإعلامي ووزير الإعلام الكويتي السابق محمد السنعوسي أثناء تكريمها في حفل جريده ” الأنباء الكويتية ” .

وقالت هيا عبر حسابها على سناب شات : ” ولا راح أعلق على بعض الجهلة أنا سعيدة لنجاحي وخليكم بغيظكم هههههههه.

وأضافت: إنتو عارفين منو أبو طارق يا جهلة هذا رمز وعلم في الإعلام الكويتي وأبونا كلنا ” .