بعد تقبيلها ” السنعوسي ” .. هيا الشعيبي: ” موتوا بغيظكم يا جهلة “
ردت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها من قبل بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامها بتقبيل الإعلامي ووزير الإعلام الكويتي السابق محمد السنعوسي أثناء تكريمها في حفل جريده ” الأنباء الكويتية ” .
وقالت هيا عبر حسابها على سناب شات : ” ولا راح أعلق على بعض الجهلة أنا سعيدة لنجاحي وخليكم بغيظكم هههههههه.
وأضافت: إنتو عارفين منو أبو طارق يا جهلة هذا رمز وعلم في الإعلام الكويتي وأبونا كلنا ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 8 ساعات
هو الخسران
هذا لو تبوسني أنتحرت😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 7 ساعات
الله المستعان
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 4 ساعات
معقوله المكياج يسوي كذا طالعه مزززه
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3355 ] نشر منذ 26 دقيقة
انتي اللي موتي بوقاحتك …💏
😆😆😆
زمن المتردية والنطيحة .
alfahd42[ عدد التعليقات: 20900 ] نشر منذ 19 دقيقة
الجهل والله في عقلك الخاوي
alfahd42[ عدد التعليقات: 20900 ] نشر منذ 18 دقيقة
انتي اضحوكه للعالم العربي