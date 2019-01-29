طرد الإخواني طارق سويدان من الشعب المغربي

طلال الضوي(صدى):

أدت الضغوطات الشعبية من قبل الشارع المغربي إلى إلغاء محاضرة للأخواني طارق سويدان، بسبب قيامه بمهاجمة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ورفضت السلطات بمدينة مراكش منح ترخيص لإقامة المحاضرة بمتحف محمد السادس لحضارة الماء، ونقلت إلى قصر البلدية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية.

واعترض ناشطون مغاربة على استضافة السويدان الذي سبق له وأن هاجم العاهل المغربي في شريط فيديو.