عدنان جستينه: ” كان ودي أبارك لقطر ولكنه منتخب المجنسين “

طلال الضوي(صدى):

أكد الإعلامي والناقد الرياضي، عدنان جستينه، أن الشعب القطري سيدفع ثمن تجنيس منتخبه غاليًا حينما يصبح هو الأجنبي والأجنبي قطري، وفقًا لقوله.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” كان ودي أبارك لقطر ولكن منتخب المجنسين لن أبارك له، فل ابارك الله لدولة لم تهتم بأبناءها وجعلت الأجنبي هو من يدافع عنها ويحميها لتحقيق مكاسب وقتية شعارها الفساد رياضياً وسياسياً واقتصادياً ” .

وأضاف: ” أجلاً أم عاجلاً الشعب القطري سيدفع الثمن غالياً حينما يصبح هو الأجنبي والأجنبي هو القطري ” .

يذكر أن المنتخب القطري يضم عددًا كبيرًا من المجنسين، يزيد عن نصف قائمة المنتخب من اللاعبين حاملي الجنسية القطرية، فيما كشف رياضيون قطريون أن التجنيس أبعد الشعب القطري عن الرياضة، فاختفت روابط الجماهير داخل الملعب والأهازيج والتشجيع الذي يدفع اللاعبين إلى اللعب بأقصى جهد بل وتحقيق النصر.

اقرأ أيضًا: