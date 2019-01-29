عدنان جستينه: ” كان ودي أبارك لقطر ولكنه منتخب المجنسين “
أكد الإعلامي والناقد الرياضي، عدنان جستينه، أن الشعب القطري سيدفع ثمن تجنيس منتخبه غاليًا حينما يصبح هو الأجنبي والأجنبي قطري، وفقًا لقوله.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” كان ودي أبارك لقطر ولكن منتخب المجنسين لن أبارك له، فل ابارك الله لدولة لم تهتم بأبناءها وجعلت الأجنبي هو من يدافع عنها ويحميها لتحقيق مكاسب وقتية شعارها الفساد رياضياً وسياسياً واقتصادياً ” .
وأضاف: ” أجلاً أم عاجلاً الشعب القطري سيدفع الثمن غالياً حينما يصبح هو الأجنبي والأجنبي هو القطري ” .
يذكر أن المنتخب القطري يضم عددًا كبيرًا من المجنسين، يزيد عن نصف قائمة المنتخب من اللاعبين حاملي الجنسية القطرية، فيما كشف رياضيون قطريون أن التجنيس أبعد الشعب القطري عن الرياضة، فاختفت روابط الجماهير داخل الملعب والأهازيج والتشجيع الذي يدفع اللاعبين إلى اللعب بأقصى جهد بل وتحقيق النصر.
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faeiz[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 9 ساعات
هذا ماجعل المنتخب في ضياع تركتموه وذهبتم لمنتخبات أخرى نبارك ولا نبارك
١٤٤٠[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 8 ساعات
نسيت باننا اول من ابتدى التجنيس احمد الصغير
احمد بايزيد
باطوق
امين دابو
محمد دابو
خوجلي
لا تنسى بان الوضع لأيزال عندنا بخير
اقول عطني مجنسين يستحقون الجنسيه وبيض وجهي في البطولات
فرنسا حققت كأس العالم بالمجنسين
امريكا كامل منتخب كرة السله
من المجنسين
زائر[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 8 ساعات
وانت يا عدنان جستينية مجنس واستح على وجهك بس
ابو منار[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 8 ساعات
ونسيت ماجد المهندس
بس ياخي جنس 11لاعب وحققو الفوز
بس فالحين الانتقاد
جميل جمال[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 8 ساعات
ترا باراك اوباما رئيس اقوى دوله في العالم مجنس .. لا تبارك لهم لكن انتقد بمنطقيه
مهاجر[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 8 ساعات
يعني انت الي اصلي
ما تشوف اسمك بالاول
فعلاً طرش بحر
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 8 ساعات
الشبسه تعاير المنخل….
جستنيه على ما أظن من منطقة رفيسستان
علي العلي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 8 ساعات
التاريخ ما يذكر الا ان منتخب قطر تأهل للنهائي
مجنسين والا معاقين تأهلوا وخلاص
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 7 ساعات
الله لايبلانا ولا يبلابنا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 7 ساعات
الله لايبلانا ولا يبلابنا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 7 ساعات
الله لايبلانا ولا يبلابنا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 7 ساعات
الله لايبلانا ولا يبلابنا
abdul[ عدد التعليقات: 1586 ] نشر منذ 7 ساعات
يا جست نية : سيبك من هياط الاطفال. كلنا من آدم وآدم من تراب. ومادام جبت العيد والمولد لعند دارك، علمنا هل جدك الجستنية من عرب العاربة ام كان من التتار المستعربة؟ اما مسألة التجنيس الرياضي لو كنت منصفا علي جميع الفرق سواء السعودية والقطرية والظبيانية لوَجدْت من يتعاطف مع فكرتك ضد التجنيس اللهوي واللّعّيبي سواء لاعب واحد او اكثر. وكذا من يدافع عن حدود البلد سواء عسكري واحد او الاف العساكر المرتزقة من بلاك واتر او البلاد العجمية. اللهم لا تفضحنا لا فالدنيا ولا في الآخرة يا معروفا بالستران. ومبروك للّعّيبة القطرية عربهم وعجمهم.
عبدالرحمن ..[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 6 ساعات
ضحكت كثيراً على كلام عدنان جستنيه ثم تذكرت المثل العربي القائل (رمتني بدائها وانسلت) !!
للأسف هو وكثير من مرتزقة الإعلام لدينا يريدون أن يُظهروا الولاء والتبعية حتى لو بالفجور في الخصومة !
أليس في إعلامنا رجل رشيد يقول الحق أو يدع ؟!
لماذا تركنا قيمنا وديننا وتعاليمنا واخلاق السلف الصالح وأظهرنا أسوء ما لدينا ؟!
هذه الإساءات تحتاج إلى تدخل سريع فهم يسيؤون لهذا الدين ولهذه البلاد وليس لأنفسهم.
١٤٤٠[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 6 ساعات
مدري جستنيه من اي القبايل بالجزيره العربيه
انت من سبيع
ولا من اقحطان وعسى
مو
وخوالك العتبان وانا ناسي
ولا تبي اعدد لك جنسين الانديه عاله وعله ما ستفدنا ولا راح حتى نستفيد منهم بشي منهم
الشرقيه[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 6 ساعات
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بلبل البحر[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 5 ساعات
هناك فرق بين التجنيس لغاية الفوز في مباريات كرة القدم فقط وبين التجنيس المقنن الذي يعود بالفايدة على البلاد مع مراعات الدين والأخلاق.. كما فعل الملك عبدالعزيز رحمه الله ..