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بالفيديو.. طفل صغير يحفظ عواصم العالم ولا يعترف بإسرائيل

بالفيديو.. طفل صغير يحفظ عواصم العالم ولا يعترف بإسرائيل
أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، طفل صغير يحفظ عواصم العالم جميعها، وبرغم من ذلك لا يعترف بإسرائيل.

وظهر الطفل في مقطع الفيديو وهو يرد على أسئلة توجها له والدته عن عواصم العالم، ويذكرها جميعها بدون أن يخطأ، وعندما تسأله عن إسرائيل لايجيب.

وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بالطفل وبمعلوماته الكثيرة التي لا تناسب سنه الصغير.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 9 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يحفظه

[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 6 ساعات

سبحان الله موهبه من الله طفل صغير يحفظ عواصم الدول

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 5 ساعات

هههههههههههههههه ,,

,, يسلم منطوقك ياحلو انته ياحلو ,,

,, الله يحفظك ويصلحك وينبتك المنبت الحسن ,, آمين ,,

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