بالفيديو.. طفل صغير يحفظ عواصم العالم ولا يعترف بإسرائيل

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، طفل صغير يحفظ عواصم العالم جميعها، وبرغم من ذلك لا يعترف بإسرائيل.

وظهر الطفل في مقطع الفيديو وهو يرد على أسئلة توجها له والدته عن عواصم العالم، ويذكرها جميعها بدون أن يخطأ، وعندما تسأله عن إسرائيل لايجيب.

وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بالطفل وبمعلوماته الكثيرة التي لا تناسب سنه الصغير.