بلقيس فتحي تفتح النار على العادات العربية

أميرة خالد(صدى):

أعادت الفنانة الخليجية بلقيس، قبل أيام، مقطع فيديو لطفلين من إحدى العشائر العربية تم تزويجهما لإنهاء الخلاف بين العائلتين.

وقالت بلقيس عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، معلقة على المقطع: ” العادات والتقاليد العربية لا تشبه الدين وتعاليمه في شيء (في كثير من الأحيان) هي فقط عادات اعتادها الأولون وتوارثوها حتى اليوم تميل في بعضها للجاهلية الأولى. ”

وتابعت: ” يتنازعون يمكن على شيء بسيط وتدفع فتاة ربيع عمرها ثمن وتغوص أحلامها بشاب القبيلة الفارس في غياهيب الجب. ”

يذكر أنه قد انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن سرعان ما تم حذفه من قبل القائمين على موقع التواصل العالمي، حيث تظهر فيه البنت التي لا يتعدى عمرها الـ12 عاماً وهي تمشي الى جانب عريسها الذي لا يزيد عن عمرها وهما يسيران بين عائلتهما ووسط طلقات النار الكثيفة، وكل ذلك لانهاء التنازع بين العشيرتين.