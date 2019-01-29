بالصور.. ممثلة شهيرة تمتنع عن غسل شعرها لمدة طويلة

لندن (صدى):

أكدت الممثلة البريطانية صوفي تورنرعلى أنه تم منعها من غسل شعرها بالشامبو طيلة مدة تصوير أحد مواسم ” غايم أوف ثرونز ” .

وقالت: ” في المواسم الأولى من المسلسل كان يسمح لي بغسل شعري لأنني كنت أؤدي دور فتاة أرستقراطية ” .

وأضافت: ” لكن ابتداء من الموسم الخامس طلب مني عدم غسل شعري وهو أمر مقزّز فعلاً ” .

وتابعت: ” بدأت أعاني من حكاك في فروة رأسي. وإلى جانب ذلك كانت هناك آلات لنشر الثلج الذي تلتصق جزيئاته بدهون رأسي. أمر مقرف”.

وأشارت إلى أنها باتت تضع بعد ذلك الشعر المستعار وهو ما يسمح لها بغسل شعرها الحقيقي كلما أرادت ذلك. واعترفت: “لكنني ولسنوات خلت عشت مع شعر مليء بالزيوت ” .