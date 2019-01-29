بالصور.. الأسترالي أسامة مالك ينضم إلى الباطن

نواف السالم(صدى):

أنهت إدارة نادي الباطن، إجراءات التوقيع مع اللاعب الأسترالي أسامة مالك (محور) قادمًا من نادي ميلبورن الأسترالي.

ويمتد عقد اللاعب مع الباطن، لمدة سنة ونصف، إذ تم التوقيع في مقر النادي بحضور رئيس مجلس إدارة النادي ناصر الهويدي.

وبدأ مالك (29 عاماً) مع فريق كوريدون الأسترالي قبل الانتقال إلى مجموعة من الفرق في بلاده، مثل أديلايد يونايتد ونورث كوينزلاند فوري قبل أن يصل إلى ملبورن سيتي الذي خاض معه 57 مباراة في الدوري الأسترالي ” أي ليغ ” ، ويلعب كمحور دفاعي بالإضافة إلى قلب دفاع.

وشارك مالك الذي يعود إلى أصول سودانية من ناحية والده، مع منتخب أستراليا تحت 20 عاماً، ولم يلعب على مستوى المنتخب الأول.