الحجيلي ينقل تعازي أمير تبوك لأسرة الحربي

محمود البلوي(صدى):

نقل وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للحقوق أحمد بن مبروك الحجيلي ، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, لأسرة الحربي في وفاة والدهم عبيد هزاع العوفي الحربي وأبنائه مزيد وخلود ومزون ونوف, الذي تعرضوا لحادثة غرق جراء السيول التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك خلال زيارة الحجيلي اليوم لأسرة الفقيد في منزلهم بتبوك يرافقه وكيل امارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي سائلًا الله تعال أن يتغمد الفقيد وأبنائه بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

من جهتهم أعربت أسرة الحربي عن شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، داعين الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.