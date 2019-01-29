مكة على موعد مع الأمطار والرياح في هذا الوقت.. والأرصاد تحذر
أنذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان منطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح.
وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهًا مبكرًا يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وحدَّد الإنذار كل من : جدة، مكة المكرمة، ذهبان، عسفان، الجموم، ثول، الشعيبة، بحرة، رابغ، قد تمتد إلى الطائف، الأجزاء المجاورة.
وأوضح الإنذار، أن حالة الطقس المذكورة ستبدأ في الثامنة مساء اليوم، وتستمر حتى الحادية عشر ونصف مساءًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 8 ساعات
الى الأن مافي الا غبار🤢