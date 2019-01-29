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مكة على موعد مع الأمطار والرياح في هذا الوقت.. والأرصاد تحذر

مكة على موعد مع الأمطار والرياح في هذا الوقت.. والأرصاد تحذر
نايف السالم(صدى):

أنذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان منطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح.

وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهًا مبكرًا يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وحدَّد الإنذار كل من : جدة، مكة المكرمة، ذهبان، عسفان، الجموم، ثول، الشعيبة، بحرة، رابغ، قد تمتد إلى الطائف، الأجزاء المجاورة.

وأوضح الإنذار، أن حالة الطقس المذكورة ستبدأ في الثامنة مساء اليوم، وتستمر حتى الحادية عشر ونصف مساءًا.


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