كلية الجبيل الصناعية تعلن عن 8 وظائف شاغرة للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكيّة بالجبيل عن توفّر وظائف تعليمية وفنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضحت الهيئة أن العمل في كلية الجبيل الصناعية، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدرس رياضيات (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية.)

. فني مختبر: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية.

. محاضر في الرياضيات (عدد 5 وظائف): درجة الماجستير في تخصصات: (الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية.)

وبينت الهيئة أنه للتقديم، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2019م ويستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2019م، ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــــــا..