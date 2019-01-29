شركة نوماك تعلن عن وظائف هندسية شاغرة بالشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نوماك “ NOMAC ”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها بمحطات تحلية المياه في محافظات المنطقة الشرقية، وأنن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، وهندسة تكنولوجيا الآلات.)

. مشرف ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة الميكانيكية.

. مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مدير الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية.)

وللتقديم، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2019م ويستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2019م، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــــا..