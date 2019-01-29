التعليم تُعيد النظر في اللجنة الخاصة بتعليق الدراسة

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، أن وزارة التعليم ستعيد النظر في اللجنة الخاصة بتعليق الدراسة التي يرأسها نائب وزير التعليم، والتي تعود إليها قضايا تعليق الدراسة.

والجدير بالذكر أن وزارة التعلیم، سحبت صلاحیة تعلیق الدراسة من مدیري الجامعات وإدارات التعلیم في المناطق والمحافظات كافة، وأُسند الأمر إلى لجنة مركزیة بالوزارة یرأسھا نائب الوزیر، بالتنسیق مع إمارات المناطق، والھیئة العامة للأرصاد، والدفاع المدني.

وتتكون اللجنة المركزیة من نائب الوزیر رئیسا، وعضوية وكلاء الوزارة للبنین والبنات والشؤون المدرسیة، ومدیر عام الأمن والسلامة، ومدیر التعلیم في المنطقة المعنیة.