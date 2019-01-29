بالفيديو.. أول حارسة مرمى تحكي قصتها وتتوقع إنشاء منتخب سعودي للسيدات
أوضحت المواطنة لمى العنزي، حارسة المرمى بنادي الرياض النسائي، أنها بدأت ممارسة الكرة في المنزل واستمّر معها الرياضة إلى 2013، ثم شاركة رسميًا في فريق اليمامة.
وقالت في حديثها لبرنامج ” سيدتي ” ، إنها أصيبت مرات كثيرة حتى كُسرت أصابعها في أحد المرات، مضيفة أنها ” تتوقع مستقبل كروي زاهر للنساء، وسنرى قريبا منتخب سعودي للسيدات ” .
وأشارت إلى أن أسرتها غير مهتمة بالكرة تمامًا، إلا أن هناك مشجعين متعصبين بين أقاربها، وكذلك لها صديقات في المدرسة يحبون الكرة.
#لمى_العنزي .. سعودية تألقت في حراسة المرمى : بدأت ممارسة الكرة بشكل رسمي بعد 2013 وقبل هذا كنت أمارسها بشكل شخصي #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/Gu6kbrd657
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 29, 2019
#لمى_العنزي .. سعودية تألقت في حراسة المرمى : أتوقع مستقبل كروي زاهر للنساء وسنرى قريبا منت ب سعودي للسيدات #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/K5ZJwHbxic
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 29, 2019
علي العلي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 10 ساعات
رقع يا مرقع
سالم[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 9 ساعات
امسكي بيتك وعيالك ابرك لك
الدنيا صير فقط والاخره ابقى واجمل
خلي عنك تقليد الاجنبيات
faeiz[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 9 ساعات
السؤال الذي يُطرح ..
هل هذا الفعل حلا ام حرام …؟
2[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 8 ساعات
الله لا يبلى حريمنا بمثل هالحالة
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1225 ] نشر منذ 6 ساعات
خلونا من الكورة سنيات هياط بهياط لا تح ولا بش من طلعه لدحديرا خلونا اغاني ورقص قسم بالله شي يرفع الضغط .
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 4 ساعات
منتخب سيدات واذا صاروا نصهم حوامل وجت الكوره ببطنها والا توها والده طفلها وجت الكوره بصدرها وطشر الحليب ههههه مره ما تدخل المخ