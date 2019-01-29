بالفيديو.. أول حارسة مرمى تحكي قصتها وتتوقع إنشاء منتخب سعودي للسيدات

نواف السالم(صدى):

أوضحت المواطنة لمى العنزي، حارسة المرمى بنادي الرياض النسائي، أنها بدأت ممارسة الكرة في المنزل واستمّر معها الرياضة إلى 2013، ثم شاركة رسميًا في فريق اليمامة.

وقالت في حديثها لبرنامج ” سيدتي ” ، إنها أصيبت مرات كثيرة حتى كُسرت أصابعها في أحد المرات، مضيفة أنها ” تتوقع مستقبل كروي زاهر للنساء، وسنرى قريبا منتخب سعودي للسيدات ” .

وأشارت إلى أن أسرتها غير مهتمة بالكرة تمامًا، إلا أن هناك مشجعين متعصبين بين أقاربها، وكذلك لها صديقات في المدرسة يحبون الكرة.

#لمى_العنزي .. سعودية تألقت في حراسة المرمى : بدأت ممارسة الكرة بشكل رسمي بعد 2013 وقبل هذا كنت أمارسها بشكل شخصي #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/Gu6kbrd657 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 29, 2019