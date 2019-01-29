هل يؤثر وقف صرف بدل غلاء المعيشة على الدعم؟.. ” حساب المواطن ” يرد

علي القحطاني(صدى):

تفاعل حساب المواطن مع سؤال من أحد المستفيدين جاء فيه : ماذا عن الشركات التي أوقفت بدل غلاء المعيشة هل يؤثر على البرنامج.

وأكد حساب المواطن أن وقف بعض الشركات الخاصة صرف بدل غلاء المعيشة لا يؤثر على قيمة الدعم المخصص للمستفيدين من البرنامج.

ورد قائلًا : لا يؤثر ذلك على دعم حساب المواطن ، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

ويذكر أن بدل الغلاء المعيشة صرفته بعض الشركات الخاصة لمنسوبيها أسوة بما تم في الأمر الملكي الكريم الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة لموظفي القطاع الحكومي.