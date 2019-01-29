إنقاذ أقدم سجين في المملكة من القصاص بعد شفاعة أمير الشرقية

نايف السالم(صدى):

تنازل ذوو قتيل عن القصاص من القاتل بعد قضاء 35 عامًا في السجن، وذلك بعد شفاعة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

وأثمرت شفاعة سمو الأمير وجهود لجنة إصلاح ذات البين في الدمام، في التنازل عن القصاص من أقدم سجين في المملكة، وذلك مقابل مبلغ مالي.

وأقرَّ ولي الدم بتنازله دون إكراه عن عبدالله حمود عايض العتيبي مقابل مبلغ مالي، وذلك في حضور رئيس لجنة إصلاح ذات البين في الدمام الشيخ أحمد راشد العصيمي.