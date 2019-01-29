إنقاذ أقدم سجين في المملكة من القصاص بعد شفاعة أمير الشرقية
تنازل ذوو قتيل عن القصاص من القاتل بعد قضاء 35 عامًا في السجن، وذلك بعد شفاعة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.
وأثمرت شفاعة سمو الأمير وجهود لجنة إصلاح ذات البين في الدمام، في التنازل عن القصاص من أقدم سجين في المملكة، وذلك مقابل مبلغ مالي.
وأقرَّ ولي الدم بتنازله دون إكراه عن عبدالله حمود عايض العتيبي مقابل مبلغ مالي، وذلك في حضور رئيس لجنة إصلاح ذات البين في الدمام الشيخ أحمد راشد العصيمي.
زائر[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 6 ساعات
ماشاء الله الله حياة جديد وعمر جديد
زائر[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 6 ساعات
ماشاء الله الله عطاك حياة جديده الله يصلحك في الدنيا والأخره
مقلب[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 6 ساعات
كيف يكون تنازل وهم اخذوا المال
التنازل هو تنازل لوجه الله بدون مقابل
لكن اخذ المال يعتبر فضلوا اخذ المال على القصاص ولا يعتبر تنازل لوجه الله
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم انا نسألك السلامة والعافية
تعليق[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 5 ساعات
35 سنه لااله الا الله
بسبب خطأ دفع عمره فاتورة
الله يسعده في باقي عمره والحمد لله على سلامته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله ,,
,, ربنا يغفر للمقتول ويتجاوز عنه ,, آمين ,,