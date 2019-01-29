تطورات جديدة بشأن ” اتفاقية الرعب ” مع حمد بن جاسم

طلال الضوي(صدى):

كشف أحد كبار المصرفيين في بنك ” باركليز ” ، المتورط في فضيحة تقديم رشى بملايين الدولارات لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، تطورات جديدة بشأن اتفاقية الرعب، مؤكدًا أنه كان يشعر بالقلق من أن يكتشف الصحفيون الأمر.

وقال ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز، لمحام كبير في البنك إنه بدأ في ” الارتجاف ” عندما أعاد قراءة الوثائق المتعلقة بالاتفاق الذي جرى عقده مع القطريين من أجل منحهم رسوما مقابل الاستثمار في البنك، وذلك خلال اليوم الرابع من المحاكمة بتهمة الاحتيال في لندن.

ويذكر أن بوث و3 من المديرين التنفيذيين السابقين الآخرين في ” باركليز ” ، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، لديهم تهمة بالتآمر لسداد مبلغ 322 مليون جنيه استرليني سرا إلى قطر، مقابل استثمار الأخيرة مليارات الجنيهات الإسترلينية في البنك.

وكانت المحكمة استمعت إلى محضر مكالمة هاتفية بين المصرفيين، قال فيها أحدهم: ” جون فارلي خائف حتى الموت من أن تأتي الحكومة صباح الغد “.