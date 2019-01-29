بالفيديو.. رجل يجازف بحياته ويدس أربع أفاعي سامة في فمه

برازيليا(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة إدخال رجل لرؤوس أربع أفاعي سامة في فمه في منخفضات الأمازون.

وأوضح مقطع الفيديو الناشط أرتيفال دوارتي، وهو ناشط مهتم بالمحميات الطبيعية، وهو يدس أربع أفاعي جرسية سامة في فمه.

وجاء ذلك في إطار محاولات لفت الرأي العام لمشكلة إزالة الغابات من الأراضي المنخفضة في الأمازون، مخاطرًا بحياته، لأنه في حال دخل السم في مجرى الدم، سيصاب على الأقل بالعمى أو الشلل.