بالفيديو.. رجل يجازف بحياته ويدس أربع أفاعي سامة في فمه
أظهر مقطع فيديو، لحظة إدخال رجل لرؤوس أربع أفاعي سامة في فمه في منخفضات الأمازون.
وأوضح مقطع الفيديو الناشط أرتيفال دوارتي، وهو ناشط مهتم بالمحميات الطبيعية، وهو يدس أربع أفاعي جرسية سامة في فمه.
وجاء ذلك في إطار محاولات لفت الرأي العام لمشكلة إزالة الغابات من الأراضي المنخفضة في الأمازون، مخاطرًا بحياته، لأنه في حال دخل السم في مجرى الدم، سيصاب على الأقل بالعمى أو الشلل.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 7 ساعات
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 3 ساعات
اظن هناك سر باالموضوع ، لانعلمه ,,
,, يمكن يكونن مخدرات ,,