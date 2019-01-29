بالصور.. انقلاب سيارة فتاة أمريكية في صحراء الربع الخالي ومواطن ينقذها

نايف السالم(صدى):

تمكن شاب من المنطقة الشرقية من إنقاذ فتاة أمريكية وسائح إسباني ومواطن، بعدما خرجوا ثلاثتهم في نزهة في صحراء الربع الخالي وضلوا طريقهم.

ويذكر أنهم خرجوا من الظهران واتجهوا إلى الربع الخالي، كلاً منهم في سيارته للمغامرة والاستمتاع برمال الصحراء، لحيث انقلبت سيارة الفتاة الأمريكية أكثر من مرة، وعلقت السيارتان الأخريان في الرمال.

وقال الذي أنقذ الأشخاص الثلاثة، إنه تلقى الأربعاء الماضي اتصالاً من المواطن المرافق للسائحين (الإسباني والأمريكية)، يطلب مساعدته بعد انقلاب سيارة الفتاة.

وأوضح أنه استغرق 23 ساعة حتى تمكن من الوصول إليهم، فقام ومن معه بإسعاف الأمريكية المصابة وإصلاح سيارتها ونقلهم لمنطقة مأهولة وهم في كامل صحتهم.