بالفيديو.. طالبة دكتوراه سعودية تكتشف ثغرة أمنية غابت عن شركة أبل
اكتشفت طالبة الدكتوراه السعودية فاطمة الحربي، ثغرة أمنية غابت عن شركة أبل، تُمكِّن الهاكرز من سرقة البيانات.
وأوضحت الحربي في مداخلة هاتفية لها لبرنامج ” سيدتي ” : ” كنت في مرحلة البحث عن أطروحة الدكتوراه، وقرأت العديد من الأبحاث العلمية في مجال أمن الشبكات، ومن ثم جاءت فكرة البحث وهي كيف عمل تهكير لبروتوكول الشركات الذي قائم عليه الانترنت على أجهزة المستخدمين مباشرة ” .
وتابعت: ” وتبعًا لذلك قمت بعمل العديد من التجارب على عدد من الأنظمة، ووجدت بعض الثغرات الأمنية، وعملت تهكير لقاعدة البيانات المخزنة على هذه الأنظمة ” .
وأضافت أن الثغرة التي اكتشفتها تمكن أي هكر من إجبار المتصفح بزيارة موقع يكون تحت تحكم الهكر، على اعتقاد من الضحية إنه موقع آمن وسليم.
طالبة الدكتوراه #فاطمة_الحربي تكتشف ثغرة أمنية غابت عن شركة #أبل وتؤكد : شرف لي وإضافة لمسيرتي العلمية والعملية #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/DjkCciLA5S
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 29, 2019
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ 10 ساعات
ما شاء الله ربنا يوفقك و يحفظك دي نموذج حي لبنات السعودية
سالم[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يوفقك يابنت الوطن
مهو السلقه اللي تبي تاسس فريق للقدم النسائي
من جد فرق
زائر0.[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 8 ساعات
ممتاز انها في مجال نافع وتقني ، لكن ليتها بحجاب شرعي يغطي وجهها ، ادعو لها بالهداية