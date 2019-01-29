بالفيديو.. طالبة دكتوراه سعودية تكتشف ثغرة أمنية غابت عن شركة أبل

علي القحطاني(صدى):

اكتشفت طالبة الدكتوراه السعودية فاطمة الحربي، ثغرة أمنية غابت عن شركة أبل، تُمكِّن الهاكرز من سرقة البيانات.

وأوضحت الحربي في مداخلة هاتفية لها لبرنامج ” سيدتي ” : ” كنت في مرحلة البحث عن أطروحة الدكتوراه، وقرأت العديد من الأبحاث العلمية في مجال أمن الشبكات، ومن ثم جاءت فكرة البحث وهي كيف عمل تهكير لبروتوكول الشركات الذي قائم عليه الانترنت على أجهزة المستخدمين مباشرة ” .

وتابعت: ” وتبعًا لذلك قمت بعمل العديد من التجارب على عدد من الأنظمة، ووجدت بعض الثغرات الأمنية، وعملت تهكير لقاعدة البيانات المخزنة على هذه الأنظمة ” .

وأضافت أن الثغرة التي اكتشفتها تمكن أي هكر من إجبار المتصفح بزيارة موقع يكون تحت تحكم الهكر، على اعتقاد من الضحية إنه موقع آمن وسليم.