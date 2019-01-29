بالفيديو.. نهاية صادمة لاختطاف شاب قوقازي لزوجة المستقبل كما تتطلب العادات والتقاليد
أظهر مقطع فيديو اختطاف شاب قوقازي لزوجة المستقبل، كما تتطلب العادات والتقاليد، محققًا عددًا كبيرًا من المشاهدات فور نشره على شبكة الإنترنت بسبب حظ العروسين العاثر.
ويظهر فيديو اختطاف العروس، للوهلة الأولى، وكأنه فيلم كوميدي يشابه إلى حد كبير الفيلم السوفيتي الكوميدي (الأسيرة القوقازية)، وتظهر لقطات الفيديو، الذي صور “ عرسا ” قوقازيا تقليديا في مدينة فلاديقوقاز، شابين يرتدين قبعات الفرو القوقازية الفلكلورية، وهما يلاحقان فتاة تهم بدخول مركز تجاري.
وأوضح الفيديو أحدهما وهما يركضان إليها ويغطيها بقطعة من القماش ويحملها هاما بالهرب بها، لكنه يسقط معها بقوة فترتطم بالأرض، ويكرر الشاب المحاولة مرة ثانية فيحملها، وبعد خطوة واحدة يوقعها على الأرض مرة ثانية، ومن ثم يدخلها سيارة ويفر بها أمام أعين شهود العيان في الشارع.
عبدالله[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 8 ساعات
الله لا يبلانا…هههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 8 ساعات
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مقلب[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 5 ساعات
اهل العقول في راحه