الانتهاء من تشغيل المسيرات لصرف فرق العلاوة السنوية في نظام فارس

عادل الحربي(صدى):

كشف وكيل وزارة التعليم للشؤون المالية والإدارية، عن الانتهاء من تشغيل المسيرات لصرف فرق العلاوة عن الشهر الأول من السنة المالية الحالية في نظام فارس.

وأصدر وكيل الوزارة تعميمًا، جاء في : ” إشارة إلى توجيه معالي وزير التعليم بصرف الفارق المتبقي للعلاوة السنوية للعالم المالي 1440-1441، (2019) وحيث أفادنا المختصون في نظام فارس بأنه تم هذا اليوم الانتهاء من تشغيل المسيرات لصرف فرق العلاوة عن الشهر الأول من السنة المالية الحالية ” .

وأضاف : ” عليه نأمل عاجلاً إعداد أوامر الصرف وأوامر الدفع في فارس والدخول على منصة اعتماد وموافاتنا برقم أمر الدفع هذا اليوم للأهمية القصوى ” .

يشار إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، كان قد طلب توضيح الأسباب التي حالت دون صرف العلاوة السنوية كاملا كما تضمنه الأمر السامي الكريم.