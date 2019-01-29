زوجة مارسيلو تفتح الباب أمام يوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

كشفت كلايس ألفيس زوجة لاعب ريال مدريد الإسباني مارسيلو، عن افتقادها الشديد لأسرة كريستيانو رونالدو، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها زوجها مع المدرب سانتياجو سولاري.

وأوضحت الزوجة أنها كانت صديقة لجورجينا صديقة رونالدو وكذلك كان هناك تقارب شديد بين أطفال العائلتين، بالإضافة إلى وجود صداقة قوية بين مارسيلو وكريستيانو داخل الملعب وخارجه.

جاءت هذه التصريحات لتفتح باب التكهنات بإمكانية خروج مارسيلو من مدريد الصيف المقبل إلى يوفنتوس، إذ أنه يريد خوض تحديات جديدة، ولم يعد قادراً على إضافة شيء جديد للريال.