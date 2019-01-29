تأييد سجن وليد الطبطائي بعد إدانته في مجامعة طليقته.. والمتهم يرد

طلال الضوي(صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، حكمًا غيابيًا على النائب الإخواني وليد الطبطائي، بالسجن سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأدانت المحكمة، الطبطائي بـ ” مواقعة ” طليقته مدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق، فيما قال محامي طليقته إن الحكم ليس سياسيًا وإنما لحصول موكلته بموجبه على حقوقها بعد استغلال ومواقعة بالحيلة يجرمها القانون والشريعة.

وأوضح المحامي، أن موكلته اكتشفت أنها مطلقة بعد عام من وقوع الطلاق حين رفعت في 2017، دعوى قضائية تتهم الطبطائي فيها بالامتناع عن الإنفاق عليها وعلى ابنتهما.

يذكر أن النائب الإخواني، متواجد حاليًا خارج الكويت ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة في سياق الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر 2011.

وقال وليد الطبطبائي، في تغريدةٍ على حسابه بموقع ” تويتر ” : ” ﷲ يعلم أني بريء من التهمة الملفقة التي أدانتني فيها المحكمة اليوم ومن يعرفني متأكد من براءتي ” .