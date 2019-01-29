آل الشيخ يسخر من تجنيس المنتخب القطري: المفروض يعزفوا 12 نشيدًا
سخر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، من تجنيس اللاعبين في المنتخب القطري، قائلًا : ” مفترض عزف 12 نشيدًا وطنيًا قبل المباراة ” ، في إشارة إلى الجنسيات الأصلية للاعبين.
ويلتقي اليوم الثلاثاء، المنتخب الإماراتي أمام المنتخب القطري في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا2019، لتحديد المتأهل إلى النهائي والذي سيلاعب اليابان.
وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” المفترض أن يعزف 12نشيد وطني قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الامارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع وطبعاً لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلي ” .
وأضاف: ” حلو تكتيك افتح فمي كني حافظ السلام ” .
زائر[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 11 ساعة
يارب وفق منتخب قطر وينكسر خشم بعض الناس
قوقاز[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 11 ساعة
الله ياخد أخد عزيز مقتدر متبرع لنادي الزمالك 15 مليون إسترليني ليش وعندك نوادي في السعوديه محتاجه دعم مثل أحد الوحده الباطن وغيرها كثير يامريض
هههه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 11 ساعة
مااي في الكورة بس باين الحقودين قوقاز وزائر أسأل الله أن يبتليكم الا ان تطهر قلوبكم القذرة حساد اذيتم انفسكم والناس حسبي الله عليكم ونعم الوكيل
عبدالمحسن محمد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 11 ساعة
اسخر وعلق على ماتشتهي الصدق يبقى والحقيقه تنجلي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 11 ساعة
الله لايبلانا ولا يبلابنا
رااايق[ عدد التعليقات: 6362 ] نشر منذ 11 ساعة
هههههههههههههههههههههه
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أعجبتني ((المفترض أن يعزف 12 نشيد وطني))
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بطولة كأس أسيا ما صارت تهمن بعد خروج منتخبنا ** رأي خاص **
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وبالنسبة للمباراة أتمنى فوز الإمارات **
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وهذا الميدان يااا حميدان **!
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والأجدر هو اللي يقول هاااا أنا ذا ** وهي في النهاية كورة قدم فيها فوز وفيها خسارة **!!
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وبالتوفيق يااا الأبيض ***
…..[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
قطر متقدمة ب ٣ الحين
www[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 10 ساعات
يوم قالكم حفيظ الدراجي منتخب الإمارات راح ينهار امام قطر ما غلط
نمر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 10 ساعات
طلعي خبر فوز قطر بالأربعة يا صدى
قوقاز[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 9 ساعات
ههههه الله يشغلك في نفسك بمرض أو بلاء أو مصيبه ماقلت شئ غلط كل الدول تحاول المستحيل تطلع انديه بلدها 60 ميلون ريال راحت ليش أندية الدوله أحق والله أنتم اريال ماتعطو أحد غير الامانه ليس في محلها
أبو محمد[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 9 ساعات
وش دخلك يا نمر ؟؟
abdo[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 9 ساعات
4 لي صفر هههههههههه
faeiz[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 9 ساعات
سبب من أسباب تدهور المنتخب