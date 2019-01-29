آل الشيخ يسخر من تجنيس المنتخب القطري: المفروض يعزفوا 12 نشيدًا

طلال الضوي(صدى):

سخر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، من تجنيس اللاعبين في المنتخب القطري، قائلًا : ” مفترض عزف 12 نشيدًا وطنيًا قبل المباراة ” ، في إشارة إلى الجنسيات الأصلية للاعبين.

ويلتقي اليوم الثلاثاء، المنتخب الإماراتي أمام المنتخب القطري في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا2019، لتحديد المتأهل إلى النهائي والذي سيلاعب اليابان.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” المفترض أن يعزف 12نشيد وطني قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الامارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع وطبعاً لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلي ” .

وأضاف: ” حلو تكتيك افتح فمي كني حافظ السلام ” .