بالصور.. تحت رعاية محافظ أضم تدشين مبادرة ” المكان جميل والأجمل بلا تدخين ” بمستشفى أضم العام

حامد العمري(صدى):

وقع مستشفى أضم العام اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٥/٢٣ عقدشراكة مجتمعية توعوية مع بلدية محافظة أضم، ويهدف إاى تبني مفهوم التوعية بأضرار التدخين والوقاية والعلاج .

وقع الطرفان مذكرة تفاهم لتنفيذ الشراكة في إطار مبادئ المسؤولية الاجتماعية، لتحقيق هدف إيجاد بيئة خالية من التدخين وبحضور محافظ أضم الأستاذ ناصر بن حجاب القحطاني، ومدير مستشفى أضم أ/ صالح حماد الزهراني ،وكذلك رئيس بلدية أضم المهندس سليمان بن أحمد الذيبي .

يذكر أن الاتفاق تضمن :

عقد محاضرات وندوات مفتوحة عن التدخين وأضراره والتوعية بآفة التدخين ، وكذلك توفير بيئة خالية من التدخين داخل الحدائق العامه والممشى الخاص بالبلديه ، وتوزيع المنشورات والإرشادات .