دورة عن ” التدخل في حوادث المصاعد ” لمنسوبي الدفاع المدني

سعيد العجل(صدى):

انهى ٢١متدرباً من منسوبي الدفاع المدني دورة تدريبية(نظري وتطبيقي)عن:”التدخل في حوادث المصاعد “،وذلك بالتعاون مع شركة مصاعد أطلس،ولمدة ثلاثة أيام في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض.

ويمثل المشاركون في الدورة إدارات الدفاع المدني في كل من:الرياض، وضرماء،والزلفي،وحوطة بني تميم،والدوادمي،ومرات، ورماح،وشقراء،والقويعية،

وحريملاء، وقوة طوارئ الرياض.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصاعد أطلس الأستاذ محسن بن علي الزيادي أن هذه الدورة تأتي في إطار المسؤولية الإجتماعية للشركة،وامتداداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص،وتأكيداً في دعم الشراكة مع الدفاع المدني.

وأكد الزيادي أن دور شركة مصاعد أطلس يمثل واجباً إجتماعياً وداعماً لجميع القطاعات الحكوميه وخاصة الدفاع المدني وذلك لدورهم الهام في مساعدة البشرية،واتساقاً مع رؤية ٢٠٣٠ التي صرح بها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وذلك لدعم القطاع الخاص ودوره الفعّال للخدمة الإجتماعية والتطوعية.

جدير بالذكر أن شركة مصاعد أطلس يتوافر لديها جميع الإمكانيات من طاقات بشرية وفنية من مهندسين ذو خبرة عالية في مجال التدريب، وقاعات اجتماعات تتسع لأكثر من ٣٠ متدرب مجهزة بجميع الوسائل التقنية الحديثة، و عدد من المصاعد الجاهزة والمهيئة للشرح والتدريب.