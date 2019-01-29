حيلة لـ ” واتساب ” لاستعادة الرسائل المحذوفة

وكالات(صدى):

طرح تطبيق ” واتس آب ” تحديثا جديدا، يتيح للمستخدمين حذف الرسائل المرسلة خلال فترة محددة.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة الجديدة لاقت إعجاب كثيرين حول العالم، لكنها واجهت بعض الانتقادات أيضا، بالنسبة لمستخدمي التطبيق، إلا أن هناك حيلة بسيطة تسمح باستعادة ما تم مسحه في ثوانٍ.

فيمكن حذف الواتساب من على الهاتف ،وإعادة تحميله مرة أخرى، ومن ثم الدخول إلى الحساب على التطبيق واستعد نسختك الاحتياطية من محادثاتك.

وهناك ايضا طريقة تمكن المستخدم من قراءة المحادثات في سجل الإشعارات بطريقتين:

إما عن طريق إنشاء اختصار على شاشة الهاتف الخارجية لإشعارات “واتس آب” وهي متاحة في أندرويد جيف ، أو تحميل تطبيق سجل الإشعارات من البلاي ستور والذي يسمح بعرض سجل لكل إشعاراتك.