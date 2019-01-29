بعد هجرته 20 عاما.. وفاة نسر روسي يحمل جهاز تتبع بوادي طفشة

نايف السالم(صدى):

على مر التاريخ، ظلت الطيور بجميع أنواعها تعبر المملكة في هجرتها صيفًا وشتاءً، حيث تم الكشف عن وفاة نسر من نسور روسيا يحمل جهاز تتبع مهاجرًا لمدة عشرين عام مرورًا بالمملكة؛ ليموت في وادي طفشة بمحافظة الريث جنوب المملكة.

وعن ذلك، قال عيد اليحيى، باحث أنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري والإنساني، عبر حسابه على ” تويتر ” : ” على مرّ الأزمان الطيور بجميع أنواعها لابدّ أن تعبر السعودية في هجرتها صيفاً وشتاءاً، وعلى مرّ التاريخ كل طرق التجارة البريّة والبحرية تنطلق منها وتعبر للعالم إلى اليوم ” .