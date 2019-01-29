بالفيديو.. شخص يبيع قطع السيراميك على أنها هواتف ذكية

فهمي محمد(صدى):

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لحوثي يبيع قطع السيراميك على أنها هواتف ذكية.

ويظهر الفيديو لحظة إلقاء القبض على هذا الشخص ، وهو يحمل قطع السيراميك على هيئة هواتف ذكية و يبيعها بنقود ثمينة.

وافاد مصدر أنه يوهم المشتري بأنه لص ويريد التخلص من الجوال الذي سرقه ، فيشتريه الضحيه.