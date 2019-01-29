بالفيديو.. شخص يبيع قطع السيراميك على أنها هواتف ذكية
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لحوثي يبيع قطع السيراميك على أنها هواتف ذكية.
ويظهر الفيديو لحظة إلقاء القبض على هذا الشخص ، وهو يحمل قطع السيراميك على هيئة هواتف ذكية و يبيعها بنقود ثمينة.
وافاد مصدر أنه يوهم المشتري بأنه لص ويريد التخلص من الجوال الذي سرقه ، فيشتريه الضحيه.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2359 ] نشر منذ 11 دقيقة
يبيع طابوق على أنها هواتف ذكية
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههاااي
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 7 دقائق
هههههه هذا عاد غباء مابعده غباء
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ 7 دقائق
اخبار مثل هذه صعب تصدقها