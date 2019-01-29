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جليلة تكشف عن إجرائها جراحة تجميلية لأنفها لهذا السبب

جليلة تكشف عن إجرائها جراحة تجميلية لأنفها لهذا السبب
مليكة فؤاد(صدى):

أعلنت الفنانة جليلة أنها قامت بإجراء جراحة تجميلية لأنفها؛ مشيرة إلى أن ذلك هو سبب غيابها عن جمهورها.

وعن ذلك، قالت ” جليلة ” خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على ” سناب شات ” : ” صرلي أسبوع غايبة عنكم، كنت مسوية عملية تجميل لأنفي، والواحد ما لازم يجامل بأنفه لأنه الواجهة، ولازم يختار الدكتور الصح ” .

وتابعت: ” والله العظيم الموضوع مو تجميل وأنتوا تعرفوني أنا بسوي التجميل أمام الملأ، والموضوع كان تصليح طبي أكثر ما هو تجميل ” .

وأضافت ” جليلة ” : ” الدكتور رفعلي الأرنبة وعدلي بشكله شوي، بس الدكتور القديم الله يسامحه ضربلي مجرى التنفس، وشالي غضاريف ” .


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