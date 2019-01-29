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بمساعدة ابنته.. امرأة تعتدي على زوجها بالضرب وتلقيه من سطح المنزل

بمساعدة ابنته.. امرأة تعتدي على زوجها بالضرب وتلقيه من سطح المنزل
بغداد(صدى):

أقدمت سيدة كردية بالعراق على الاعتداء على زوجها بالضرب ومن ثم قامت برميه من سطح المنزل؛ وذلك بمشاركة ابنتهما.

وعن التفاصيل، قال الزوج: ” زوجتي وابنتي ضرباني، وقاما برميي من فوق سطح المنزل، ولو كنت أنا من فعل هذا لقامت السلطات باعتقالي فورًا ” .

وتابع ” الزوج ” حديثه عن ما حدث له، قائلاً: ” سجلت شكوى في مركز الشرطة، واتصلت مع مركز مناهضة العنف ضد النساء، وقالوا لي سنرد عليك فيما بعد ” ، مبينًا أن زوجته ما زالت مستمرة بتهديده.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 12 ساعة

ادبغها خل اشتكيت والخراط وجيب كيس صراصير ارميه في عليها ترفع الريه البيضاء

[ عدد التعليقات: 6362 ] نشر منذ 12 ساعة

لا حول ولا قوة إلا بالله ***
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أشوف أن الحريم أستسعرووو * بعضهن يبلهن مروض أسود *!! ** (^_^) ***

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