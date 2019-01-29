بمساعدة ابنته.. امرأة تعتدي على زوجها بالضرب وتلقيه من سطح المنزل
أقدمت سيدة كردية بالعراق على الاعتداء على زوجها بالضرب ومن ثم قامت برميه من سطح المنزل؛ وذلك بمشاركة ابنتهما.
وعن التفاصيل، قال الزوج: ” زوجتي وابنتي ضرباني، وقاما برميي من فوق سطح المنزل، ولو كنت أنا من فعل هذا لقامت السلطات باعتقالي فورًا ” .
وتابع ” الزوج ” حديثه عن ما حدث له، قائلاً: ” سجلت شكوى في مركز الشرطة، واتصلت مع مركز مناهضة العنف ضد النساء، وقالوا لي سنرد عليك فيما بعد ” ، مبينًا أن زوجته ما زالت مستمرة بتهديده.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
متزوج شمشومه😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2598 ] نشر منذ 13 ساعة
الخيل تعرف من خيالها
لو كنت فارس لم تجمح بك الفرس
زائر[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 12 ساعة
ادبغها خل اشتكيت والخراط وجيب كيس صراصير ارميه في عليها ترفع الريه البيضاء
رااايق[ عدد التعليقات: 6362 ] نشر منذ 12 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
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أشوف أن الحريم أستسعرووو * بعضهن يبلهن مروض أسود *!! ** (^_^) ***