بمساعدة ابنته.. امرأة تعتدي على زوجها بالضرب وتلقيه من سطح المنزل

بغداد(صدى):

أقدمت سيدة كردية بالعراق على الاعتداء على زوجها بالضرب ومن ثم قامت برميه من سطح المنزل؛ وذلك بمشاركة ابنتهما.

وعن التفاصيل، قال الزوج: ” زوجتي وابنتي ضرباني، وقاما برميي من فوق سطح المنزل، ولو كنت أنا من فعل هذا لقامت السلطات باعتقالي فورًا ” .

وتابع ” الزوج ” حديثه عن ما حدث له، قائلاً: ” سجلت شكوى في مركز الشرطة، واتصلت مع مركز مناهضة العنف ضد النساء، وقالوا لي سنرد عليك فيما بعد ” ، مبينًا أن زوجته ما زالت مستمرة بتهديده.