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بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته ويكشف عن نتائج الفحوصات الطبية للفريق

بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته ويكشف عن نتائج الفحوصات الطبية للفريق
نواف السالم(صدى):

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم تدريباته بعدالراحة التي قررها مدير الجهاز الفني البرتغالي “جورجي جيسوس ” أمس الإثنين .

وقالت إدارة النادي في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الفيحاء قاموا بتدريبات إسترجاعية ، فيما قام بقية اللاعبين بمناورة مع فريق “الهلال ب ” على كافة الملعب .

وعلى صعيد الفحوصات الطبية ، خضع جميع اللاعبين لها صباح اليوم ، ومن المقرر أن يخضع اللاعب “سالم الدوسري ” لبرنامج علاجي لمدة أسبوعين لإصابته بتمزق فيعضلة الفخذ الأمامية .

بينما يعاني ” جوناثان سوريانو” من آلامفي عضلة الساق ومن المقرر أن يجري آشعة مساء اليوم للإطمئنان عليه .

وأكد الهلال أن اللاعب “سلمان الفرج ” سيخضع لعملية جراحية الخميس المقبل لتحرير أوتار مفصل الحوض ، كما أكدت الفحوصات التي أجراها في فرنسا .

وعلى جانب آخر سيصل الأسترالي ” ميلوش ديجنيك ” مساء اليوم للرياض ليشارك في تدريبات الغد، كما يشارك فيها الفرنسي ” بافيتيمبي جوميز” ، والذي يتواجد اليوم في فرنسا لإجراء فحوصات بدنية دورية .


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