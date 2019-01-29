فيديو مسرب .. القطرائيلي عزمي بشارة يحلم بضم سوريا ولبنان لإسرائيل

طلال الضوي(صدى):

يبدو أن النظام القطري فشل حتى في تدريب عملاءه لإخفاء مهامهم في تنفيذ الأحلام القطرائيلية التي لم يستحي نظام الحمدين في رسم خطوطها على يد ربيبه مهندس المؤامرة القطرية الإسرائيلية “عزمي بشارة ” .

فقد كشف مقطع فيديو مسرب تم نشره على القناة الثانية الإسرائلية فضيحة ” بشارة ” القطرائيلي وهو يتحدث دون حرج عن أمله بضم الدولتين العربيتين سوريا ولبنان للإحتلال الإسرائيلي مصوباً عند نقطة الحدود الفلسطينية السورية اللبنانية .

ورغم سرعة القناة في حذف الفيديو الفاضح للعميل المزدوج إلا أنه انتشر كالنار في الهشيم ليضئ بناره أولي الألباب ويشعل ما تبقى لدويلة باعت عروبتها ، بعد أن تدنست بالحلم الصهيوني ” إسرائيل الكبرى ” .

الجدير بالذكر أن العميل عزمي بشارة معروف إعلامياً بمهندس المؤامرة الإسرائلية القطرية على العرب لقيادته التخريبية في الدول العربية لصالح العدو الصهيوني .