بالفيديو.. أسد يهاجم لبؤة أثناء نومها
أظهر مقطع فيديو، لحظة هجوم أسد ضد لبؤة بشكل طريف أثناء نومها.
وكشف الفيديو، عن تسلل الأسد حتى لا تشعر به اللبؤة التي تغظ في نوم عميق؛ ليقوم بالهجوم عليها فتستيقظ بذعر شديد وترد عليه بهجوم مشابه أرعبه وجعله يتراجع إلى الخلف ويأخذ في الزئير.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
يذكرني بوحده
😉
)نذاله:)
تصايحت مع زوجها ، حطتله
حبتين فياجرا في العشاء😉 وراحت ترقدفي بيت ابوها😂😂😂😂😂😂
رااايق[ عدد التعليقات: 6362 ] نشر منذ 12 ساعة
مسكين *** علقته *!!!!!!!!!!
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قام يهاوش ( يزئر ) *!!! هههههههههههههههههههه
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اللحين الثعلب بيعلم كل للي بالغابة ***!! ههههههههههههههههههه