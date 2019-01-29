بالفيديو.. أسد يهاجم لبؤة أثناء نومها

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة هجوم أسد ضد لبؤة بشكل طريف أثناء نومها.

وكشف الفيديو، عن تسلل الأسد حتى لا تشعر به اللبؤة التي تغظ في نوم عميق؛ ليقوم بالهجوم عليها فتستيقظ بذعر شديد وترد عليه بهجوم مشابه أرعبه وجعله يتراجع إلى الخلف ويأخذ في الزئير.