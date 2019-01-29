وسائل إعلام مغربية تشيد بتفوق لاعب النصر أمام نادي أحد

ماجد محمد(صدى):

أثبت المهاجم المغربي لفريق النصر عبد الرزاق حمد الله ، كفأته بعد تألقه اللافت مع فريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، خلال مواجهة نادي أحد بالجولة السابعة عشر

و أشادت وسائل الإعلام بالمغرب عن تفوق اللاعب ، حيث كتبت صحيفة المنتخب أن حمد الله انتفض من جديد ورشاشه لا يتوقف، بعد مواصلة تسجيل الأهداف وآخرها في مرمى نادي أحد.

وأمطر نادي النصر، شباك منافسه أحد بأربعة أهداف نظيفة ، سجل حمد الله منهما هدفا في وصنع ثلاثة لزملاءه خلال المواجهة التي انتهت برباعية نظيفة.