بعد عودته من الإصابة.. ” كروس ” عن الريال: يعاني من عدة مشاكل

ماجد محمد(صدى):

عاد توني كروس إلى ريال مدريد مجددًا؛ بعد غيابة فترة طويلة بسبب الإصابة، فمنذ عودته يحاول ” كروس ” أن يُدير مجريات المباراة ويستحوذ على أغلب الكرات.

وفي هذا السياق، قال ” كروس ” : ” كانت مشاعري جيدة للغاية، إلا أن الميرنجي يُعاني من عدة مشاكل، إذ خسرنا الكثير من النقاط في جولة الذهاب من الليجا ” .

وتابع: ” تجربة السنوات الماضية تجعلني واثقاً من القول إننا من أندية القمة، يجب أن نواصل، فأمامنا بطولتان نحقق نجاحات كبيرة فيها، وهذا هو محط أنظارنا الآن ” .

وأضاف ” كروس ” : ” ارتكبنا الكثير من الأخطاء خلال الفترة الماضية؛ لكن سر النجاح يكمن في عدم الاستسلام ” ، مشيرًا إلى أن الكثير من اللاعبين أصبحوا يظهرو بشكل واضح مستويات أفضل مقارنة بجولة الذهاب، .