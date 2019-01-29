انتشال جثة شخص جرفته سيول عرعر
تلقى الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية بلاغًا أمس الإثنين، من أحد الأشخاص يفيد بفقدان ابنه وأن سيارته متواجدة في شعيب عرعر.
و على الفور باشرت الفرق الموقع ، وتم العثور على السيارة دون وجود المفقود وتواصلت أعمال البحث حتى صباح هذا اليوم الثلاثاء، حيث تم العثور عليه من قبل والده في شعيب عرعر على بعد ٣ كم من موقع سقوط السيارة متوفيا.
وشدد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد، فهد بن الأسمر العنزي بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات الأمطار والسيول .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يهديك ياعنزي
الحين تنبه على ضرورة الأبتعادعن تجمعات السيول والاودية
بكرة تلقاهم كلهم هناك.