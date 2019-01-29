بالفيديو.. تعليق جامعة طيبة على واقعة ” تباكي النصر “

نايف السالم(صدى):

علق المتحدث الرسمي باسم جامعة طيبة بالمدينة المنورة، عيسى القايدي، اليوم الثلاثاء، على واقعة وصف أحد محاضري الجامعة نادي النصر بـ ” التباكي ” ؛ نافيًا أن يكون الوصف المتداول حول نادي النصر، والصادر عن مستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، العضو السابق باللجنة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ماجد قاروب، معبرًا عن الجامعة.

وقال ” القايدي ” أن ورقة العمل التي قدمها المحاضر بعنوان ” القضاء والقانون الرياضي ” ضمن ملتقى إنصاف الذى نظمته الجامعة، تعبر عن رأي صاحبها فقط، ولا تمثل جامعة طيبة ولا سياستها ولا نهجها بأي حال من الأحوال.

وكام ماجد قاروب قد وصف في ملتقى إنصاف، نادي النصر بـ ” التباكي ” على أي مشكلة، وذلك بعد قضية عدم جاهزية ملعبي الملك فهد الدولي بالرياض، والأمير فيصل بن فهد؛ لاحتضان مواجهة النصر مع نادي أحد، ما جعل اتحاد كرة القدم ينقل المباراة التي لعبت، أمس الإثنين، وانتهت بفوز النصر 4-0، إلى ملعب مدينة المجمعة.