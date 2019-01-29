بالصور.. مصرف الراجحي يكشف حقيقة الرسائل الغامضة المرسلة للعملاء

علي القحطاني(صدى):

أوضح مصرف الراجحي، اليوم الثلاثاء، حقيقة الرسائل الغامضة التي تم إرسالها إلى عدد من عملاء المصرف والتي تضمنت كلمة test.

وشعر العملاء أن تهكيرًا ما حدث في تطبيق المصرف لينهالوا بالتساؤلات عليه؛ ليوضح المصرف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” عملائنا الكرام، نعتذر عن رسالة التنبيه الخاطئة التي وردت لكم من خلال التطبيق عن طريق الخطأ نظراً لوجود أعمال تطوير على النظام ” .