بالصور.. مصرف الراجحي يكشف حقيقة الرسائل الغامضة المرسلة للعملاء
أوضح مصرف الراجحي، اليوم الثلاثاء، حقيقة الرسائل الغامضة التي تم إرسالها إلى عدد من عملاء المصرف والتي تضمنت كلمة test.
وشعر العملاء أن تهكيرًا ما حدث في تطبيق المصرف لينهالوا بالتساؤلات عليه؛ ليوضح المصرف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” عملائنا الكرام، نعتذر عن رسالة التنبيه الخاطئة التي وردت لكم من خلال التطبيق عن طريق الخطأ نظراً لوجود أعمال تطوير على النظام ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 13 ساعة
هههههههههه هههههههههه
طيب🤗
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 13 ساعة
ابكتن ما تمشي على ملقاط
…الماضوع أختراق…وأنتم ترقعوها حتى ما تخسرو
سمعتكم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 11 ساعة
طيب طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 11 ساعة
طيب طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 11 ساعة
طيب طيب