إنرفيت البريطانية تختار البحرين مقراً إقليمياً وتفتتح أول مكتب لها

سعيد العجل(صدى):

أعلنت شركة إنرفيت للحلول التكنولوجية عن اختيار مملكة البحرين لتكون مقراً إقليمياً لأنشطتها في المنطقة، وافتتحت أول مكتب إقليمي لها في المملكة، مستفيدة من سمعتها المتنامية في الاقتصاد الرقمي وتنافسيتها لتوفير البيئة المساندة فيه. ورحبت البحرين بهذه الخطوة المميزة التي تسهم في دعم “الرؤية الاقتصادية 2030” وتعزز مكانة المملكة بصفتها مركزاً رئيسياً لتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وحضر حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم في سفارة المملكة المتحدة في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الأربعاء، كل من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين وعدد من كبار مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إضافة إلى سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة في البحرين، والسيد آندي ستارتين الرئيس التنفيذي لشركة إنرفيت للحلول التكنولوجية، وممثلون عن وزارة التجارة والصناعة البريطانية، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية وشركة مايكروسوفت. ورحب المشاركون بالافتتاح الرسمي لمكتب الشركة الجديد، معتبرين أن مثل هذه الخطوة تواكب النمو السريع للتكنولوجيا محلياً وتعمل على جذب مجموعة كبيرة من المواهب العالمية إلى المملكة.

وتعمل “إنرفيت” في تطوير إدارة علاقات العملاء في قطاعات مختلفة، ومن أهمها القطاع المالي. وتشمل قائمة عملائها في المنطقة كل من: البنك السعودي البريطاني، وبنك ميتسوبيشي، و شركة آسبين للتأمين، وشركة كارنيفال السياحية العالمية. ومن خلال استثمارات أولية تبلغ حوالي مليون دولار أمريكي، تخطط الشركة لتوظيف عدد من أصحاب المهارات تتراوح اختصاصاتهم بين دمج الأنظمة، وعلم البيانات، وتحليل الأعمال وهندسة النُظم. لهذا، أصبحت شركة إنرفيت أول شريك لشركة مايكروسوفت في تطبيقات الأعمال الذكية “Microsoft Dynamics 365 Gold” للقطاع المالي في البحرين.

وبهذه المناسبة، قال جون كيلمارتن، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: “يسعدنا أن تختار شركة إنرفيت مملكة البحرين لإنشاء أول مكتب إقليمي لها لخدمة العملاء في المنطقة. وهذا يدل على ثقتهم الكبيرة في المكانة المتميزة التي تتمتع بها المملكة كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى بيئتها الاستثمارية الجذابة التي تُمكن الشركات من ممارسة الأعمال بأقل التكاليف”.

وساند المجلس الشركة لافتتاح مقر لها في البحرين ضمن أعماله للترويج لقطاع الأعمال في المملكة واستقطاب الاستثمارات إليها من أجل المساهمة في خلق الوظائف.

وأضاف كيلمارتن:”يأتي قرار “إنرفيت” بعد مشاركتها في منتدى بوابة الخليج للاستثمار الذي عقد في البحرين العام الماضي، حيث تم دعوة الشركات من جميع أنحاء العالم للتعرف على الحوافز الاستثمارية الجذابة التي تقدمها البحرين والرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه المستدام”.

من جانبه، قال آندي ستارتين الرئيس التنفيذي لشركة إنرفيت للحلول التكنولوجية: ” وقع اختيارنا على المنامة لافتتاح مكتبنا الإقليمي نظراً إلى الفرص الكيبرة التي ستقدمها لنا المملكة بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام. كما نفخر بالتعاون مع شركائنا في مجلس التنمية الاقتصادية، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وشركة مايكروسوفت، ووزارة التجارة والصناعة البريطانية في المساهمة بتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030″.

وبدوره، قال آرون موريا مدير تطوير الأعمال في شركة إنرفيت للحلول التكنولوجية: “على مدار الأشهر الماضية، عمل “فريق البحرين” معنا عن قرب وأعطانا الثقة اللازمة لاتخاذ القرار المناسب من أجل التوسع في البحرين والمنطقة. ولدينا ثقة تامة في قدرتنا على جلب خبرة الخدمات المالية البريطانية والدولية للعملاء الحاليين والمحتملين في منطقة الشرق الأوسط”.

وساهمت البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين في تعزيز مكانة المملكة كمركز للاقتصاد الرقمي في المنطقة، وذلك من خلال انفرادها بالمركز الأول في مؤشر جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويعود الفضل في ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة لا سيما على الصعيد التكنولوجي، حيث وجدت الشركات مثل شركة إنرفيت البحرين بيئة خصبة للأعمال والابتكار والتطور.