بالصور.. محافظ الخرج يكرم 165 طالبا متفوقا

سعيد العجل(صدى):

رعى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم ( الثلاثاء )حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً وعددهم (165) طالباً والمتميزين سلوكياً وعددهم (10) طالباً للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ في قاعة الأمير عبدالرحمن بن ناصر للنشاطات التربوية والتعليمية ..

وذلك بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة ومدراء الدوائر الحكومية ورؤساء الأقسام بالإدارة والمشرفين التربويين وقادة المدارس وأولياء أمور الطلاب ..

استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي رحب فيها بمحافظ الخرج والضيوف الكرام وذكر أننا نعيش عرساً تربوياً احتفالا واحتفاءً بتميز نخبة من أبناءنا الطلاب في مدارس التعليم بمحافظتي الخرج والدلم ،وهو في الحقيقة يعتبر بمثابة التتويج لأولئك الذين جدّوا واجتهدوا طوال دراستهم ونالوا أعلى الأوسمة..

عقب ذلك كلمة الطلاب المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب المتفوق عبدالله العنقري قدم فيها شكره لكل من أتاح له فرصة المثول أمام هذا الحضور الكريم لأنقل عبر هذا المنبر كل مشاعر الفرح والسرور والشكر والعرفان نيابة عن زملائي الطلاب

ثم أوبريت الحفل بعنوان (أجيال المستقبل ) .

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين سلوكياً والمدارس المتميزة في برنامج الأسبوع التمهيدي وكذلك الراعي الرسمي للحفل (مجمع عيادات طبيبك) والمدارس المتميزة في برنامج البيئة المعززة للسلوك الايجابي .